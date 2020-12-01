Евродепутат, пойманный на секс-вечеринке в Брюсселе, подал в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Депутат Европейского парламента от Венгрии Йожеф Сайер, который был задержан в Брюсселе на секс-вечеринке, принес извинения коллегам и заявил об уходе в отставку, сообщил канал Euronews.

Брюссельские полицейские 27 ноября нагрянули на секс-вечеринку, которая была организована в подвале одного из баров в нарушение мер изоляции из-за COVID-19. По информации местной прокуратуры, на мероприятии присутствовали 25 человек, в том числе дипломаты. При появлении правоохранителей Сайер попытался сбежать, однако его задержали и допросили.

Парламентарий, являющийся членом Комитета по правовым вопросам ЕП, признался, что присутствовал в баре.

"Прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно. Я готов понести наказание за это", – говорится в заявлении 59-летнего политика.

При этом Сайер заявил, что не употреблял или хранил при себе какие-либо запрещенные вещества.

Уже известно, что депутат, избранный в Европарламент от правящей венгерской партии "Фидес", уже направил спикеру ЕП Давиду Сассоли заявление об отказе от мандата.