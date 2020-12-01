Годовалый ребенок в Кличеве едва не отравился чистящим средством

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Мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Такую информацию распространил сегодня Следственный комитет. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мальчик играл в одной из комнат. На несколько минут мать вышла на балкон, а когда вернулась, то увидела, что ребенок сидит на полу в ванной и кашляет. Рядом находилась открытая бутылка жидкого чистящего средства. Женщина сразу вызвала скорую помощь. СК проводит проверку и напоминает, что бытовую химию рекомендуется хранить в недоступном для детей месте.