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Годовалый ребенок в Кличеве едва не отравился чистящим средством

01.12.2020 20:01 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Такую информацию распространил сегодня Следственный комитет. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мальчик играл в одной из комнат. На несколько минут мать вышла на балкон, а когда вернулась, то увидела, что ребенок сидит на полу в ванной и кашляет. Рядом находилась открытая бутылка жидкого чистящего средства. Женщина сразу вызвала скорую помощь. СК проводит проверку и напоминает, что бытовую химию рекомендуется хранить в недоступном для детей месте.

 
 
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Мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Такую информацию распространил сегодня...
 
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