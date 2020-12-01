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Забывчивый украинец задержан с патронами на границе
02.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Гомельские таможенники задержали на белорусско-украинской границе гражданина Украины, который вез в сумке патроны, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Мужчина следовал в республику на автобусе "Чернигов – Минск" через пункт пропуска "Новая Гута",
"Выбрав для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор", он заявил, что ограниченных или запрещенных товаров не перемещает", – сказали в ГТК.
В комитете уточнили, что при таможенном досмотре у 58-летнего украинца нашли 15 патронов калибра 9 миллиметров. При этом мужчина таможенникам рассказал: он просто забыл, что боеприпасы лежат в его сумке.
Сейчас по факту проводится проверка, патроны отправлены на баллистическую экспертизу.
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Гражданин соседней страны таможенникам рассказал: он просто забыл, что боеприпасы лежат в его сумке.
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