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Забывчивый украинец задержан с патронами на границе

02.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Гомельские таможенники задержали на белорусско-украинской границе гражданина Украины, который вез в сумке патроны, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

© Photo : ГПК
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Мужчина следовал в республику на автобусе "Чернигов – Минск" через пункт пропуска "Новая Гута",

"Выбрав для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор", он заявил, что ограниченных или запрещенных товаров не перемещает", – сказали в ГТК.

В комитете уточнили, что при таможенном досмотре у 58-летнего украинца нашли 15 патронов калибра 9 миллиметров. При этом мужчина таможенникам рассказал: он просто забыл, что боеприпасы лежат в его сумке.

Сейчас по факту проводится проверка, патроны отправлены на баллистическую экспертизу.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин соседней страны таможенникам рассказал: он просто забыл, что боеприпасы лежат в его сумке.
 
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