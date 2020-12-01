Забывчивый украинец задержан с патронами на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Гомельские таможенники задержали на белорусско-украинской границе гражданина Украины, который вез в сумке патроны, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Мужчина следовал в республику на автобусе "Чернигов – Минск" через пункт пропуска "Новая Гута",

"Выбрав для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор", он заявил, что ограниченных или запрещенных товаров не перемещает", – сказали в ГТК.

В комитете уточнили, что при таможенном досмотре у 58-летнего украинца нашли 15 патронов калибра 9 миллиметров. При этом мужчина таможенникам рассказал: он просто забыл, что боеприпасы лежат в его сумке.

Сейчас по факту проводится проверка, патроны отправлены на баллистическую экспертизу.