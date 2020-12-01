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Прокурор рассказал о совершившем наезд на людей в Трире

02.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Мужчину, который совершил наезд на людей в Трире (Германия), подозревают в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, соответствующее заявление сделал на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.

© REUTERS / Ralph Orlowski
Автомобиль выехал на тротуар в немецком Трире – есть пострадавшие

Он рассказал, что подозреваемому 51 год, он родился в Трире и проживает в этом регионе, ранее судим не был.

В отношении него ведется расследование по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев.

"Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль, использовал автомобиль как оружие", – сказал Фрицен.

О мотиве преступления ничего не известно, подозреваемого допрашивают, однако данных о том, чтобы имели место террористический, политический или религиозный мотивы, на данный момент нет.

Старший прокурор добавил, что следствие не исключает версию о том, что подозреваемый страдает психическим расстройством, планируется запросить психиатрическую экспертизу. Уже известно, что в момент аварии мужчина был пьян: количество алкоголя, согласно алкотесту, составило 1,4 промилле, ожидается результат анализа крови.

© Sputnik YouTube/ Sputnik Беларусь
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Напомним, во второй половине дня вторника, 1 декабря, автомобиль въехал в пешеходную зону Трира, водителя задержали по горячим следам. По данным МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в ходе наезда в центре Трира погибли 4 человека, 15 пострадали, более 20 человек получили психологическую травму.

Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.

 
Теги: Минск
 
 
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О мотиве преступления ничего не известно, подозреваемого допрашивают, однако данных о том, чтобы имели место террористический, политический или религиозный...
 
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