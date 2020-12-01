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Минэнерго об "аварии" на БелАЭС: это был сброс пара
02.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Министерство энергетики Беларуси прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы произошедшей на Белорусской атомной станции аварийной ситуации.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Во вторник ряд СМИ и Telegram-каналов распространил сведения, что на станции вышла из строя резервная система охлаждения реактора первого энергоблока: якобы были повреждены некоторые элементы конструкции, что может привести к серьезной аварии.
"На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования", – сказали в министерстве.
Там также уточнили, что в результате проведенных тестов была выявлена необходимость в дополнительной корректировке работы крышек шумопоглотителей пара.
В Минэнерго проинформировали, что испытания на АЭС будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ.
"В настоящее время первый энергоблок включен в сеть", – заключили в ведомстве.
Первый энергоблок
Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".
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В ведомстве заявляют, что никакой аварии на станции не было – на первом блоке АЭС в рамках испытаний был произведен сброс пара.
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