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Минэнерго об "аварии" на БелАЭС: это был сброс пара

02.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Министерство энергетики Беларуси прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы произошедшей на Белорусской атомной станции аварийной ситуации.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Во вторник ряд СМИ и Telegram-каналов распространил сведения, что на станции вышла из строя резервная система охлаждения реактора первого энергоблока: якобы были повреждены некоторые элементы конструкции, что может привести к серьезной аварии.

"На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования", – сказали в министерстве.

Там также уточнили, что в результате проведенных тестов была выявлена необходимость в дополнительной корректировке работы крышек шумопоглотителей пара.

В Минэнерго проинформировали, что испытания на АЭС будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ.

"В настоящее время первый энергоблок включен в сеть", – заключили в ведомстве.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Александра Лукашенко. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ. После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве заявляют, что никакой аварии на станции не было – на первом блоке АЭС в рамках испытаний был произведен сброс пара.
 
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