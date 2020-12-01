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Автомобиль дипмиссии РФ в Кабуле подорвался на самодельном устройстве
02.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек - Sputnik. Автомобиль дипломатической миссии РФ в Кабуле подорвался на самодельном устройстве, сообщили в МИД РФ.
Инцидент произошел во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", – уточнила она. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.
Согласно предварительной оценке, предполагаемой целью террористической атаки был пикап афганских национальных сил безопасности, который ехал перед машиной дипмиссии и на борту которого находились военнослужащие. Однако версию, что объектом атаки были российские граждане, исключать также нельзя.
Москва требует от Кабула тщательно расследовать инцидент с подрывом посольской машины и принять исчерпывающие меры, чтобы обеспечить безопасность персонала российских загранучреждений. Как уточнили в МИД, российское посольство примет дополнительные меры, чтобы повысить степень защищенности сотрудников и объектов дипмиссии.
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Москва требует тщательно расследовать инцидент с подрывом посольской машины и принять исчерпывающие меры безопасности.
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