Автомобиль дипмиссии РФ в Кабуле подорвался на самодельном устройстве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Автомобиль дипломатической миссии РФ в Кабуле подорвался на самодельном устройстве, сообщили в МИД РФ.

Инцидент произошел во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", – уточнила она. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

Согласно предварительной оценке, предполагаемой целью террористической атаки был пикап афганских национальных сил безопасности, который ехал перед машиной дипмиссии и на борту которого находились военнослужащие. Однако версию, что объектом атаки были российские граждане, исключать также нельзя.

Москва требует от Кабула тщательно расследовать инцидент с подрывом посольской машины и принять исчерпывающие меры, чтобы обеспечить безопасность персонала российских загранучреждений. Как уточнили в МИД, российское посольство примет дополнительные меры, чтобы повысить степень защищенности сотрудников и объектов дипмиссии.