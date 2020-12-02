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Одного из экс-руководителей Скидельского сахарного комбината будут судить
02.12.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек Sputnik. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из бывших руководителей ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщили в прокуратура в среду.
Сергей Куликовский обвиняется в получении взяток по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса, речь идет о периоде с 2015 по июль 2020 года. Данное лицо не является фигурантом громкого "сахарного дела", которое расследует главное следственное управление Комитета государственной безопасности. Он был
"Уголовное дело направлено в Гроднеский областной суд. Обвиняемый оставлен до суда под стражей в СИЗО", - сообщили Sputnik в среду в областной прокуратуре.
Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 2015 по июль 2020 года получил от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.
Как правило, взяткодатели передавали обвиняемому деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом. Всего установлено 16 фактов получения обвиняемым взяток на сумму свыше 16 тысяч рублей. Около 14 тысяч рублей дохода, полученного преступным путем, бывший руководитель возместил в добровольном порядке в ходе следствия.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
Сахарное дело
Сейчас КГБ Беларуси расследует так называемое
Как ранее сообщал заместитель генпрокурора Алексей Стук, следствием установлено, что взятки, размер которых достиг нескольких десятков тысяч долларов, передавались за поставку сахара определенным российским структурам и оборудования белорусским предприятиям. Обвиняемые
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Фигурант дела попал под следствие уже после громкого задержания в начале прошлого года руководителей всех белорусских сахарных комбинатов.
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