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Одного из экс-руководителей Скидельского сахарного комбината будут судить

02.12.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек Sputnik. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из бывших руководителей ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщили в прокуратура в среду.

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Сергей Куликовский обвиняется в получении взяток по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса, речь идет о периоде с 2015 по июль 2020 года. Данное лицо не является фигурантом громкого "сахарного дела", которое расследует главное следственное управление Комитета государственной безопасности. Он был задержан позже, в июле 2020 года. Его дело расследовал областное УСК.

"Уголовное дело направлено в Гроднеский областной суд. Обвиняемый оставлен до суда под стражей в СИЗО", - сообщили Sputnik в среду в областной прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 2015 по июль 2020 года получил от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

Как правило, взяткодатели передавали обвиняемому деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом. Всего установлено 16 фактов получения обвиняемым взяток на сумму свыше 16 тысяч рублей. Около 14 тысяч рублей дохода, полученного преступным путем, бывший руководитель возместил в добровольном порядке в ходе следствия.

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
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Сахарное дело

Сейчас КГБ Беларуси расследует так называемое "сахарное дело". Руководители всех четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. Были возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачу взяток.

Как ранее сообщал заместитель генпрокурора Алексей Стук, следствием установлено, что взятки, размер которых достиг нескольких десятков тысяч долларов, передавались за поставку сахара определенным российским структурам и оборудования белорусским предприятиям. Обвиняемые сотрудничают со следствием и признали практически все факты криминальной деятельности. Правда, никто из них не обращался с ходатайством о заключении досудебного соглашения.

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Теги: Минск
 
 
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Фигурант дела попал под следствие уже после громкого задержания в начале прошлого года руководителей всех белорусских сахарных комбинатов.
 
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