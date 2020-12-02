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Пилорама горела в Клецком районе
02.12.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Пилорама горела в агрогородке Щепичи, сообщила пресс-служба МЧС в среду.
Сообщение о возгорании здания сельскохозяйственного унитарного предприятия поступило спасателям 1 декабря в 14:27.
Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили задымление в здании пилорамы. Внутри находилось деревообрабатывающее оборудование.
Как стало известно, в бытовом помещении горело имущество и отделка стен. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. В результате происшествия огонь повредил имущество, стены бытового помещения, кровлю. Технологический процесс предприятия не был нарушен.
© Photo : МЧС Республики Беларусь
Огонь повредил имущество, стены бытового помещения, кровлю
Основная версия причины пожара – перекал печи. Спасатели напоминают, что при использовании печного отопления нужно быть осторожным.
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Огонь в результате происшествия повредил имущество внутри здания, стены бытового помещения и кровлю.
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