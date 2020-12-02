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Детсад и многоквартирный дом остались без воды в Дзержинске

02.12.2020 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Детсад и многоквартирный дом остались без воды в Дзержинске из-за прорыва водопровода, сообщила в среду пресс-служба МЧС.

Прорыв трубопровода холодного водоснабжения  произошел вчера в 23:50 по улице Фурманова, 5.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Без холодной воды остаются многоквартирный жилой дом и детский сад. Организован подвоз воды. Ремонтно-восстановительные работы запланированы с 08:00 после согласования проведения земляных работ", - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что водоснабжение восстановят в 14:00 в среду.

Не первый случай

В ноябре проблемы с водоснабжением возникли в столичном микрорайоне Новая Боровая. Тогда на исправление ситуации ушло четыре дня.

Для жителей микрорайона был организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самоорганизовались и привезли на Новую Боровую бутилированную воду, а также помогали принести ее в квартиры тем, кто не может это сделать самостоятельно. В Telegram-каналах были организованы чаты взаимопомощи, в которых минчане предлагали жителям Новой Боровой помощь со стиркой вещей.

Кроме проблем с водой, во вторник у жителей Новой Боровой также пропало отопление, однако работа системы была оперативно восстановлена.

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Теги: Минск
 
 
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Проблемы с водоснабжением уже возникали в минувшем месяце в столичном микрорайоне Новая Боровая - на ликвидацию поломки понадобилось несколько дней.
 
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