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Убийство в Витебском районе: на суде предстанут четверо обвиняемых
02.12.2020 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Вплоть до смертной казни грозит компании мужчин, которых обвиняют в убийстве в пригороде Витебска, сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.
Следователи завершили расследование убийства и укрывательства преступления в Витебской области, которое было совершено осенью 2017 года.
В сентябре 2019 года в одном из озер Витебского района был обнаружен труп мужчины. После того, как личность удалось установить экспертам, выяснилось, что с октября 2017-го мужчина числился в базе пропавших без вести.
Следователи восстановили хронологию событий: компания пьянствовала в квартире погибшего. Во время посиделок гости уговорили хозяина продать свое жилье по низкой цене. Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, в последний момент собственник квартиры отказался от сделки, ссылаясь на то, что ему попросту негде будет жить.
В результате возник конфликт, по итогам которого потерпевший был избит, а впоследствии от полученных травм скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление компания обратилась к сообщнику: к трупу привязали металлический груз, перевезли к водоему и утопили.
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Обвиняемый продемонстрировал на манекене, каким образом был погружен труп в лодку
Следователи изучили показания свидетелей, провели очные ставки, приобщили к делу результаты исследований судебных экспертов. Сейчас материалы переданы прокурору, который направит уголовное дело в суд.
Обвиняемым предстоит отвечать за убийство из корыстных побуждений, а также за укрывательство преступления. Если их вина будет доказана в суде, в качестве наказания Уголовный кодекс Беларуси предусматривает для троих мужчин лишение свободы на срок от 8 до 25 лет, пожизненное заключение или смертную казнь. А для их подельника, который долго покрывал сообщников, максимальное наказание составит до 5 лет лишения свободы.
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На след подозреваемых удалось выйти лишь после того, как тело погибшего, в буквальном смысле, всплыло спустя два года.
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