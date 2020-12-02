Покушение на изнасилование в Гомеле раскрыли через 16 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. В Гомеле спустя 16 лет найден мужчина, который подозревается в покушении на изнасилование, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Нападение произошло 7 февраля 2004 года. Местная жительница возвращалась домой вечером. Внезапно на нее напал незнакомый мужчина. Насильник закрыл ей рот и потянул к озерам, которые находись неподалеку. Угрожая, заставил раздеться догола. Но когда принялся раздеваться, женщина воспользовалась тем, что он отвлекся, и сбежала. Только на следующий день она пришла в себя от шока и обратилась в милицию.

"В указном ей месте оперативники действительно нашли ее куртку, свитер, майку и шапку. Однако предпринятые тогда поиски неудавшегося насильника результата не принесли. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование", - рассказали в УВД.

На поиски подозреваемого ушло 16 лет. Им оказался 41-летний мужчина, который работает рабочим на местном заводе. Во время допроса он дал признательные показания и сознался, что в тот злополучный вечер был сильно пьян.

В поле зрения милиции мужчина попадал в 2011 году. Тогда он обвинялся в совершении грабежа в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС Гомеля. Уголовное дело возобновлено.

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