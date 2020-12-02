Задержан 9 августа: суд о подготовке к массовым беспорядкам пройдет в Могилеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек Sputnik. Генпрокуратура направила в Могилевский областной суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам, сообщили в главном надзорном ведомстве.

Фигурант дела обвиняется в приготовлении к участию в массовых беспорядках, а также незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. В материалах дела есть нож, "коктейли Молотова", огнестрельное оружие.

В обвинении ранее судимому говорится, что он "воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивление представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности" - сказали в Генпрокуратуре.

Как установило следствие, после этого он начал подготовку к преступлению.

По данным правоохранительных органов, он изготовил не менее пяти самодельных зажигательных устройств, нашел складной нож.

Прокуроры сообщили, что задержан обвиняемый был 9 августа 2020 года, при личном обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли у него петарды, три самодельных зажигательных устройства, содержащих дымообразующие пиротехнические составы, нож. Указанные предметы он скрытно переносил и пытался перевезти из Могилева в Минск для непосредственного личного участия в массовых беспорядках, сказали в Генпрокуратуре.

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