Адвокат актера Ефремова: еще рано просить президента о помиловании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Осужденный к длительному сроку наказания за смертельную аварию в Москве актер Михаил Ефремов не будет в этом году просить президента России о помиловании, сообщил журналистам в среду его защитник Андрей Алешкин.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Защита обжаловала приговор суда перцовой инстанции. Через полтора месяца Мосгорсуд сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение иска потерпевшей стороны.

"В этом году мы не будем просить помилования, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело", - заявил адвокат журналистам.

Как ранее сообщалось, в середине ноября адвокат предлагал Ефремову просить помилования у главы государства. На тот момент актер не дал ему ответа и обдумывал предложение.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня . Актер, управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и столкнулся с "Ладой". За рулем легковушки был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице .

Медицинское освидетельствование доказало, что артист был нетрезв . Кроме того, в его крови были найдены следы наркотических веществ. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти. Также актер проходил в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

Артиста ожидал громкий уголовный процесс. В итоге он признал свою вину и выплатил компенсацию семье погибшего.

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