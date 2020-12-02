|
Адвокат актера Ефремова: еще рано просить президента о помиловании
02.12.2020 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек - Sputnik. Осужденный к длительному сроку наказания за смертельную аварию в Москве актер Михаил Ефремов не будет в этом году просить президента России о помиловании, сообщил журналистам в среду его защитник Андрей Алешкин.
Пресненский суд Москвы 8 сентября
© Photo : Пресс-служба Мосгорсуда
"В этом году мы не будем просить помилования, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело", - заявил адвокат журналистам.
Как ранее сообщалось, в середине ноября адвокат предлагал Ефремову просить помилования у главы государства. На тот момент актер не дал ему ответа и обдумывал предложение.
Авария с участием Ефремова
Медицинское освидетельствование доказало, что
Артиста ожидал громкий уголовный процесс. В итоге он
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник считает, что должно пройти достаточно времени, чтобы в обществе не так остро реагировали на преступление актера.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)