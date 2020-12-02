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Дело педофила из Гродно: следователи нашли уже 5 потерпевших детей
02.12.2020 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гродненской области продолжает расследование дела о педофилии, уже установлены пять детей, пострадавших от действий подозреваемого, сообщила в среду официальный представитель УСК Мария Трушинская.
© Pixabay
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На допросах он рассказал, что занимался противоправной деятельностью в Гродно давно: чаще всего детей приглашал домой, обещая деньги, сладости или показать домашних питомцев.
"В ходе расследования уголовного дела установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины", – сказала Трушинская.
По ее словам, следователь уже допросил соседей взятого под стражу гродненца и потерпевших. При этом с детьми работа велась в специальных дружественных комнатах опроса и с участием психологов.
Сейчас выясняется, причастен ли мужчина к совершению других преступлений. В УСК просят жителей Гродно, дети которых могли стать пострадавшими или что-либо знают о фактах педофилии в городе, обратиться в управление по телефонам: (0152) 72-40-40 или (33) 621-15-35.
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Следователи уже пообщались с пострадавшим детьми – беседы с ними велись в специальных дружественных комнатах опроса и с участием психологов.
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