Дело педофила из Гродно: следователи нашли уже 5 потерпевших детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гродненской области продолжает расследование дела о педофилии, уже установлены пять детей, пострадавших от действий подозреваемого, сообщила в среду официальный представитель УСК Мария Трушинская.

Житель областного центра был задержан 2 ноября после того, как в милицию попала информация о том, что 26-летний мужчина может быть причастен к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего).

На допросах он рассказал, что занимался противоправной деятельностью в Гродно давно: чаще всего детей приглашал домой, обещая деньги, сладости или показать домашних питомцев.

"В ходе расследования уголовного дела установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины", – сказала Трушинская.

По ее словам, следователь уже допросил соседей взятого под стражу гродненца и потерпевших. При этом с детьми работа велась в специальных дружественных комнатах опроса и с участием психологов.

Сейчас выясняется, причастен ли мужчина к совершению других преступлений. В УСК просят жителей Гродно, дети которых могли стать пострадавшими или что-либо знают о фактах педофилии в городе, обратиться в управление по телефонам: (0152) 72-40-40 или (33) 621-15-35.

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