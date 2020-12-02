Человеческие кости нашли в песчаном карьере под Шумилино

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Костные останки семи человек обнаружены при проведении земляных забот в песчаном карьере на территории Шумилинского района, сообщили в среду в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Кости нашел водитель погрузчика, который работал в карьере, расположенном возле населенного пункта Пятницкое. На место для разбирательства прибыла следственно-оперативная группа, а также специалист местного межрайотдела ГКСЭ.

"Предварительно экспертом установлено, что с учетом внешнего вида и глубины нахождения останков в грунте в карьере найдено захоронение времен Великой Отечественной войны", – сказали в комитете.

Всего из песка достали свыше 160 костей и их фрагментов, останки были переданы в областное управление ГКСЭ на медико-криминалистическую экспертизу. При исследованиях было установлено, что погрузчиком было вскрыто захоронение не менее семи человек, сделанное свыше 50 лет назад.

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