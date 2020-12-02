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Человеческие кости нашли в песчаном карьере под Шумилино
02.12.2020 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Костные останки семи человек обнаружены при проведении земляных забот в песчаном карьере на территории Шумилинского района, сообщили в среду в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кости нашел водитель погрузчика, который работал в карьере, расположенном возле населенного пункта Пятницкое. На место для разбирательства прибыла следственно-оперативная группа, а также специалист местного межрайотдела ГКСЭ.
"Предварительно экспертом установлено, что с учетом внешнего вида и глубины нахождения останков в грунте в карьере найдено захоронение времен Великой Отечественной войны", – сказали в комитете.
Всего из песка достали свыше 160 костей и их фрагментов, останки были переданы в областное управление ГКСЭ на медико-криминалистическую экспертизу. При исследованиях было установлено, что погрузчиком было вскрыто захоронение не менее семи человек, сделанное свыше 50 лет назад.
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При исследованиях было установлено, что погрузчиком было вскрыто захоронение не менее семи человек, сделанное свыше 50 лет назад.
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