Десятки жертв каждый день: как воруют деньги с карточек белорусов

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 2 дек – Sputnik, Инна Гришук. Интернет-мошенники, которые по телефону убеждают пользователей банковских карточек назвать конфиденциальную информацию о карте или получить доступ к интернет-банкингу, активизировались в Беларуси.

После этого злоумышленники снимают деньги со счетов, не брезгуя даже маленькими суммами. Как не стать жертвой мошенников, и есть ли шанс вернуть похищенное, узнал Sputnik.

Звонили в Viber, сказали, что из банка

Жительница Гродно Светлана рассказала Sputnik о своем общении с интернет-мошенниками, которые звонили ей через мессенджер Viber и пытались узнать данные банковской карточки. Таких звонков было несколько за последние два месяца. В первый раз – примерно в начале октября – высветился иностранный номер без подписи, при втором и последующих при звонке входящий абонент был подписан BelarusBank, номер был тоже иностранный, но уже другой.

"Иногда я отвечала на эти звонки. Обычно отвечал мужчина, который представлялся работником службы безопасности Беларусбанка, называл меня по имени и отчеству. Сказал, что на моем счету замечена подозрительная активность. Якобы кто-то пытается снять с карточки деньги. Убеждал, что нужно назвать номер банковской карты, чтобы все уладить", – вспоминает собеседница подробности звонка.

Она поняла, что имеет дело с мошенниками, так как карточкой Беларусбанка не пользуется несколько лет, и знает, что сотрудники белорусских банков знают всю нужную информацию о клиентах и не станут узнавать что-то по телефону.

"Об этом уже много лет говорят и пишут. Номер карточки я им не сказала, на каком-то этапе разговора собеседник внезапно прервал связь. Фиктивный банковский работник "слился", когда я начала задавать вопросы. Наверное, сообразил, что я не повелась на уговоры", – говорит Светлана.

Стала задавать вопросы – оборвали звонок

Женщина обратила внимание, что за два месяца телефонные мошенники стали более наглыми и смелыми. Во время первого звонка собеседник мгновенно оборвал разговор, когда гродненка стала уточнять, какая из нескольких ее карт подверглась атаке. Светлане показалось, что тогда телефонные звонки делались для разведки – мошенники могли изучить реакцию людей, узнавать их вопросы, чтобы затем составить список убедительных ответов.

"В последний раз звонок поступил в конце ноября. Мужчина отвечал увереннее, его не испугал мой ответ, что карточкой Беларусбанка я давно не пользуюсь, говорил, что они смогут разобраться и с карточкой другого банка. Все было достаточно правдоподобно", – вспоминает Светлана и отмечает, что она общалась с мошенниками ради интереса, заранее понимая, что ведет переговоры, по сути, с похитителями.

Десятки жертв в день

Оказалось, что Светлана – не единственная, кому звонили мнимые банковские работники. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, только за 30 ноября злоумышленники смогли похитить деньги с банковских карт почти двух десятков жителей области. Каждый день фиксируются десятки подобных случаев.

Например, с 1 по 23 ноября жертвами мошенников только в Гродненском регионе стали почти 250 человек. С их карточек было похищено более 160 тысяч рублей.

"У одного пенсионера с карточки похитили 7 рублей и 50 копеек, у другой женщины сняли 21 тысячу", – приводит пример официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Похитители, как правило, представлялись сотрудниками банков или покупателями, если находили телефон будущей жертвы на торговых интернет-площадках. Звонили как с белорусских, так и с иностранных номеров по мессенджерам.

"Причем в некоторых случаях мошенники настолько наглели, что называли человека не полным именем. К примеру, вместо Анастасия – Настя. При этом они представлялись сотрудниками банковского учреждения, Но даже такое отношение не смущало некоторых потерпевших, они велись на уловку злоумышленников и сообщали личные данные", – комментируют в пресс-службе ведомства.

В УВД предупреждают: ни в коем случае не нужно сообщать посторонним лицам конфиденциальные данные. Это три цифры с обратной стороны банковской карты и пароли от интернет-банкинга.

"И помните, что даже при возникновении какой-то нештатной ситуации, сотрудники банков не будут вам звонить по телефону и уточнять личные сведения", – отметили в пресс-службе управления.

Каков шанс вернуть похищенные деньги?

Ели человек сам добровольно сообщил неизвестным лицам данные банковской карты, секретный трехзначный код или другую информацию, которая помогла похитить деньги, случай не является страховым. Банк не сможет компенсировать похищенную сумму.

Жертвы таких преступлений могут обратиться в милицию, но заранее нужно понимать, что шанс вернуть деньги весьма невелик.

Как отметил Базыленко, если звонок поступил с белорусского номера, найти злоумышленника будет проще: раскрываемость таких преступлений – около 70%. Но если пострадавший сообщил данные банковской карты человеку, который звонил с иностранного номера, найти похитителя будет сложнее: как правило, раскрывается одно из десяти подобных преступлений.

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