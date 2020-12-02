В Бресте задержан 35-летний участник массовых беспорядков

Источник материала: БT

Мужчина 10 августа участвовал в нападении на правоохранителей, кроме того, был замечен в повреждении городского имущества и строительстве баррикад. По информации милиции, фигурант почти 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения и налогового законодательства, а также за хулиганство. В отношении него возбуждено уголовное дело за участие в беспорядках.