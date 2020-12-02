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Киллера "банды Морозова" экстрадировали в Беларусь

02.12.2020 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Один из лидеров гомельской "банды Морозова" Сергей Дербенев, которому в Беларуси грозит смертная казнь, экстрадирован в республику, сообщили в Генеральной прокуратуре.

© Photo : МВД Беларуси
МВД: киллер, приговоренный к высшей мере, будет экстрадирован в Беларусь

Дербенев был задержан летом минувшего года во Владивостоке: там он трудился охранником на одном из предприятий по не принадлежащему ему российскому паспорту. Белорус находился в международном розыске более 14 лет.

"Сегодня Дербенев в сопровождении спецконвоя доставлен в Республику Беларусь и водворен в следственный изолятор", – сказали в прокуратуре.

Там также напомнили, что бывший член "банды Морозова" на родине обвиняется в совершении ряда преступлений – бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательствах, мошенничестве, убийстве восьми человек при отягчающих обстоятельствах. 

Сейчас дело Дербенева находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Банда Морозова

Организованная преступная группировка Сергея Морозова в конце 90-х – начале нулевых, по сути, контролировала Гомель.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Взялся за старое: бывший участник банды Морозова задержан в Гомеле

На пике своего могущества она считалась самой влиятельной и крупной преступной группировкой, действовавшей на территории Беларуси. Следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе порядка 20 убийств.

Лидеры группировки – Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый – были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны в 2008 году.

Дербенев в гомельской ОПГ являлся ответственным за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров.

Пока продолжаются розыски еще двух участников криминальной группы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Дербенев в гомельской ОПГ являлся ответственным за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров.
 
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