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Киллера "банды Морозова" экстрадировали в Беларусь
02.12.2020 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Один из лидеров гомельской "банды Морозова" Сергей Дербенев, которому в Беларуси грозит смертная казнь, экстрадирован в республику, сообщили в Генеральной прокуратуре.
© Photo : МВД Беларуси
Дербенев был
"Сегодня Дербенев в сопровождении спецконвоя доставлен в Республику Беларусь и водворен в следственный изолятор", – сказали в прокуратуре.
Там также напомнили, что бывший член "банды Морозова" на родине обвиняется в совершении ряда преступлений – бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательствах, мошенничестве, убийстве восьми человек при отягчающих обстоятельствах.
Сейчас дело Дербенева находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета.
Банда Морозова
Организованная преступная группировка Сергея Морозова в конце 90-х – начале нулевых, по сути, контролировала Гомель.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
На пике своего могущества она считалась самой влиятельной и крупной преступной группировкой, действовавшей на территории Беларуси. Следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе порядка 20 убийств.
Лидеры группировки – Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый – были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны в 2008 году.
Дербенев в гомельской ОПГ являлся ответственным за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров.
Пока продолжаются розыски еще двух участников криминальной группы.
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Дербенев в гомельской ОПГ являлся ответственным за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров.
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