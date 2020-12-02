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Сразу два ДТП произошли сегодня на проспекте Независимости. Причины происшествия выясняются

02.12.2020 21:09 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сразу два ДТП произошли на проспекте Независимости на участке между корпусом аграрно-технического университета и детской железной дорогой. На проезжей части во время движения со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Макаенка столкнулись несколько машин, которые двигались в одну сторону. В результате происшествия образовались два так называемых паровозика менее чем за сто метров один от другого. Причины происшествия выясняются.

 
 
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Сразу два ДТП произошли на проспекте Независимости на участке между корпусом аграрно-технического университета и детской железной дорогой. На проезжей части во...
 
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