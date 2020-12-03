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Тонкий лед: на озере в Витебской области утонул рыбак

03.12.2020 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Первая жертва зимней рыбалки зарегистрирована на озере Сосна вблизи деревни Межа в Витебской области, толщина льда на водоеме не превышала трех сантиметров, сообщили в МЧС.

Накануне днем о терпящих бедствие рыбаках сообщили очевидцы. Мужчины отправились на водоем с деревянной лодкой. В 600 метрах от берега плавательное средство перевернулось.

© Sputnik / Виктор Толочко
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К прибытию спасателей, на поверхности воды находился 25-летний парень. Его вытащили и передали врачам с предварительным диагнозом общее переохлаждение. Еще один 35-летний рыбак, как и лодка, ушел на дно.

Глубина озера Сосна составляет 5 метров. Спасатели напоминают, что прочным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Покров называют безопасным, если он имеет зеленоватый или голубовато-зеленый цвет.

МЧС напоминает: лед в данный период года очень ненадежен. Ежегодно он становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Сейчас льдообразование наблюдается на большинстве водоемов, прудах, канавах и других водных объектах. В ближайшее время резкого понижения температуры воздуха не предвидится, а значит, лед не будет отличаться толщиной и прочностью.

 
Теги: Минск
 
 
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На помощь двум односельчанам на водоеме в Городокском районе прибыли спасатели. Но вытащить одного из них не успели.
 
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