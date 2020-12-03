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Основное заседание: суд слушает дело о лишении TUT. BY статуса СМИ

03.12.2020 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Экономический суд Минска начал рассмотрение иска министерства информации о лишении портала TUT.BY статуса СМИ, передает корреспондент Sputnik.

Сегодня представители Мининформа и портала встречаются не первый раз. Ранее в Экономическом суде прошло подготовительное заседание к сегодняшнему рассмотрению иска.

© Sputnik Тамара Беляева
Перед началом суда

"Ни на что особо не рассчитываем. Но надеемся, что наше дело будет рассмотрено в суде внимательно и в соответствии с законодательством", - заявила Sputnik гендиректор TUT.BY Людмила Чекина.

Лишение статуса СМИ

В ноябре Верховный суд рассмотрел иск TUT.BY, который просил признать незаконными три предупреждения Мининформа за публикацию недостоверной информации. Именно три предупреждения и являются законными основаниями для лишения статуса СМИ.

Верховный суд признал обоснованными два предупреждения. Всего портал за последние месяцы получил 4 предупреждения Мининформа.

Министерство информации настаивает на том, чтобы иск о прекращении статуса СМИ был удовлетворен, об этом заявила представитель Мининформа адвокат Татьяна Шпилевская. Позиция министерства - недостоверная информация, которую распространил портал, нанес вред государственным интересам.

Позиция TUT.BY - требование о лишении статуса незаконно, потому что недостоверная информация была оперативно исправлена и она априори не могла нанести вред государственным интересам.

© Sputnik Тамара Беляева
Главный редактор TUT.BY Марина Золотова приходит на каждое судебное заседание

Три предупреждения

Мининформ вынес предупреждения после трех публикаций. Первое - за статью "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах". В суде было доказано, что предупреждение за недостоверную информацию вынесено обосновано.

Второе предупреждение портал получил за статью "К редактору TUT.BY пришли силовики", в которой указывалось, что в отношении дочки сотрудницы портала, которая была задержана во время протестных акций, возбуждено уголовное дело. Девушка же была привлечена к административной ответственности. Верховный суд согласился с позицией TUT.BY и признал предупреждение Мининформа необоснованным.

Третье предупреждение было вынесено за статью "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти". Мининформ вынес его в связи с тем, что таможня опровергла этот факт. Верховный суд признал предупреждение обоснованным.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Это не первая встреча в суде представителей мининформа и портала, один раз в суд приходил даже министр Игорь Луцкий.
 
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