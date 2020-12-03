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Прокуратура вызвала на допрос бывшего премьера Японии за "любование сакурой"

03.12.2020 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik.  Токийская окружная прокуратура попросила бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ добровольно дать показания об использовании в прошлом средств для организации весенних банкетов по поводу "любования сакурой", сообщает агентство "Киодо".

© REUTERS / POOL
Чем запомнился уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Прокуратура, по информации СМИ, решила завести дела на секретаря Абэ – его подозревают в сокрытии стоимости мероприятий для сторонников экс-премьера.

Этот секретарь возглавлял группу сторонников бывшего премьера, которая устраивала банкеты накануне оплачиваемых государством ежегодных торжеств по случаю цветения сакуры. За пять лет банкеты в двух токийских отелях обошлись в 20 миллионов иен (191 тысячу долларов), что намного меньше суммы, собранной с гостей.

Следователи установили, что группа сторонников Абэ потратила на банкеты девять миллионов иен (около 86 тысяч долларов), а секретарь премьера не отметил эту сумму в отчетах о расходовании политических фондов.

Со своей стороны Абэ отрицает какие-либо нарушения в связи с организацией банкетов по случаю цветения сакуры. Кроме того, он не в курсе того, что его вызывают на допрос.

Напомним, Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья в сентябре этого года, пробыв на посту премьера самый длительный срок среди глав японского правительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура приняла решение возбудить дело в отношении одного из бывших секретарей Абэ по подозрению в организации схемы подкупа избирателей.
 
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