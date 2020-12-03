Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Токийская окружная прокуратура попросила бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ добровольно дать показания об использовании в прошлом средств для организации весенних банкетов по поводу "любования сакурой", сообщает агентство "Киодо".

Прокуратура, по информации СМИ, решила завести дела на секретаря Абэ – его подозревают в сокрытии стоимости мероприятий для сторонников экс-премьера.

Этот секретарь возглавлял группу сторонников бывшего премьера, которая устраивала банкеты накануне оплачиваемых государством ежегодных торжеств по случаю цветения сакуры. За пять лет банкеты в двух токийских отелях обошлись в 20 миллионов иен (191 тысячу долларов), что намного меньше суммы, собранной с гостей.

Следователи установили, что группа сторонников Абэ потратила на банкеты девять миллионов иен (около 86 тысяч долларов), а секретарь премьера не отметил эту сумму в отчетах о расходовании политических фондов.

Со своей стороны Абэ отрицает какие-либо нарушения в связи с организацией банкетов по случаю цветения сакуры. Кроме того, он не в курсе того, что его вызывают на допрос.

Напомним, Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья в сентябре этого года, пробыв на посту премьера самый длительный срок среди глав японского правительства.