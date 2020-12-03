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Иногда это просто бус: разбил окно микроавтобуса, думая, что там ОМОН
03.12.2020 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Год лишения свободы и триста рублей в качестве возмещения морального вреда – такое наказание получил восемнадцатилетний учащийся колледжа за разбитое стекло микроавтобуса.
© Sputnik / Виктор Толочко
Молодой человек планировал отправиться на митинг, который проходил в Солигорске 13 августа, рассказали в Генеральной прокуратуре. Микроавтобус Volkswagen Transporter, припаркованный во дворе одного из домов, показался ему похожим на транспортное средство, которое используют для передвижения белорусские силовики.
Во время несанкционированных акций сотрудники силовых ведомств зачастую перемещаются в микроавтобусах без опознавательных знаков. Предполагая, что в припаркованном во дворе бусе могут находиться бойцы ОМОН, молодой человек разбил молотком боковое стекло автомобиля.
Суд Солигорского района признал обвиняемого виновным в хулиганстве. Судья назначил восемнадцатилетнему подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы.
С обвиняемого в пользу потерпевшего также взысканы 300 рублей в счет возмещения морального вреда.
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Молодому человеку назначили наказание в виде одного года лишения свободы за разбитое стекло микроавтобуса.
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