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Избитый Кокориным и Мамаевым белорус требует от них $13 тысяч
03.12.2020 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Водитель Виталий Соловчук подал иск к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, требуя со спортсменов один миллион рублей (13,2 тысячи долларов) в качестве компенсации морального вред, сообщает
"Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря", - сказал адвокат Мамаева.
По словам Бушманова, еще во время следствия на имя гражданина Беларуси был открыт счет, на котором по сей день лежат 500 тысяч рублей - эти деньги Мамаев готов выплатить в качестве компенсации. Кроме того, Павел уже заплатил Соловчуку компенсацию за разбитый автомобиль.
"Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом", - заявил адвокат.
В суде уточнили, что Соловчук требует взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также чтобы они возместили "расходы на лечение в размере 42 360 рублей 75 копеек".
Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет.
Футболисты и Кокорин-младший
Протасовицкий покинул стены колонии в начале ноября.
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Виталий Соловчук требует, чтобы каждый фигурант дела выплатил ему по 250 тысяч российских рублей и оплатил расходы на лечение.
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