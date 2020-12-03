ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершил расследование дела о беспорядках на БМЗ в августе

03.12.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Следователи завершили расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ в Жлобине в середине августа, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

© Sputnik Виктор Драчев
"Беларуськалий" уволил еще 6 рабочих за участие в стачке

17 августа на территории завода "группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц", по версии следствия, остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба. В ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении четверых работников предприятия по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

"В ходе следствия оператор и водитель признали вину, раскаялись в содеянном и приняли меры к возмещению причиненного вреда. К обоим применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении автослесаря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Кривоногова.

Четвертого - гражданина России - задержать не удалось, мужчина скрылся, его объявили в розыск. 

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в отношении четырех человек, один из них - гражданин России - скрылся, его объявили в розыск.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками. Один мужчина утонул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика