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СК завершил расследование дела о беспорядках на БМЗ в августе
03.12.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Следователи завершили расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ в Жлобине в середине августа, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
© Sputnik Виктор Драчев
17 августа на территории завода "группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц", по версии следствия, остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба. В ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении четверых работников предприятия по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
"В ходе следствия оператор и водитель признали вину, раскаялись в содеянном и приняли меры к возмещению причиненного вреда. К обоим применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении автослесаря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Кривоногова.
Четвертого - гражданина России - задержать не удалось, мужчина скрылся, его объявили в розыск.
Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
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Уголовное дело возбуждено в отношении четырех человек, один из них - гражданин России - скрылся, его объявили в розыск.
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