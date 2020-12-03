СК завершил расследование дела о беспорядках на БМЗ в августе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Следователи завершили расследование уголовного дела о беспорядках на БМЗ в Жлобине в середине августа, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

17 августа на территории завода "группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц", по версии следствия, остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба. В ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении четверых работников предприятия по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

"В ходе следствия оператор и водитель признали вину, раскаялись в содеянном и приняли меры к возмещению причиненного вреда. К обоим применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении автослесаря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Кривоногова.

Четвертого - гражданина России - задержать не удалось, мужчина скрылся, его объявили в розыск.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.