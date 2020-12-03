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В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками. Один мужчина утонул
Источник материала: Tut.by
В Городокском районе 2 декабря перевернулась лодка, в которой находились два рыбака. Один мужчина утонул,
Инцидент произошел днем 2 декабря на озере Сосна рядом с деревней Межа. Двое молодых местных жителей решили порыбачить. Выплыли по льду на деревянной лодке. Однако она перевернулась, и мужчины провалились под лед.
Когда приехали спасатели, в 600 метрах от берега на поверхности воды находился только один мужчина, а его друга и лодки уже не было видно.
Работники МЧС спасли 25-летнего парня. Позже из воды достали тело его 35-летнего товарища. Спасателям помогали местные жители — они дали свою лодку.
Спасенный госпитализирован с переохлаждением.
Толщина льда на озере Сосно составляла 2−3 см, отмечают в МЧС. Безопасным называют лед толщиной не менее 20 см.
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Инцидент произошел днем 2 декабря на озере Сосна рядом с деревней Межа. Двое молодых местных жителей решили порыбачить. Выплыли по льду на деревянной лодке. Однако...
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