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В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками. Один мужчина утонул

03.12.2020 11:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городокском районе 2 декабря перевернулась лодка, в которой находились два рыбака. Один мужчина утонул, сообщает МЧС.


Инцидент произошел днем 2 декабря на озере Сосна рядом с деревней Межа. Двое молодых местных жителей решили порыбачить. Выплыли по льду на деревянной лодке. Однако она перевернулась, и мужчины провалились под лед.

Когда приехали спасатели, в 600 метрах от берега на поверхности воды находился только один мужчина, а его друга и лодки уже не было видно.

Работники МЧС спасли 25-летнего парня. Позже из воды достали тело его 35-летнего товарища. Спасателям помогали местные жители — они дали свою лодку.

Спасенный госпитализирован с переохлаждением.

Толщина льда на озере Сосно составляла 2−3 см, отмечают в МЧС. Безопасным называют лед толщиной не менее 20 см.

МЧС напоминает: лед на водоемах еще очень непрочен. Ежегодно он становится причиной гибели людей. Среди погибших чаще всего дети и рыбаки.

Безопасным называют лед толщиной не менее 20 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже непрочный. Не стоит проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой. Кроме того, необходимо правильно экипироваться, отправляясь на зимнюю рыбалку. Возьмите с собой хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет.

 
 
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Инцидент произошел днем 2 декабря на озере Сосна рядом с деревней Межа. Двое молодых местных жителей решили порыбачить. Выплыли по льду на деревянной лодке. Однако...
 
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