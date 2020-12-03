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Перебрал "Виагры"? Алибасов госпитализирован в Москве
03.12.2020 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Известный российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве с низким давлением, об этом сообщает
"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали", - рассказал Горжанкин.
Он отметил, что в лучшем случае продюсера выпишут из больницы уже на этих выходных. По словам пиар-директора, одна из версий ухудшения самочувствия Алибасова - передозировка препаратом "Виагра".
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Продюсеру стало плохо накануне вечером, ему вызвали скорую помощь, обещают, что выписка состоится еще до выходных.
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