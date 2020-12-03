Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Известный российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве с низким давлением, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пиар-директора Вадима Горжанкина.

"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали", - рассказал Горжанкин.

Он отметил, что в лучшем случае продюсера выпишут из больницы уже на этих выходных. По словам пиар-директора, одна из версий ухудшения самочувствия Алибасова - передозировка препаратом "Виагра".