Завернула в фольгу: белоруска спрятала от таможенников 33 тыс. евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Гражданка Беларуси, возвращавшаяся из Парижа, пыталась спрятать от таможенников 33,5 тысячи евро, сообщили в Минской таможне.

При прохождении границы 34-летняя женщина выбрала "зеленый" коридор, однако сотрудники таможни обратили внимание на ее тревогу при стандартном опросе о наличие незадекларированных товаров. После этого гражданке предложили проследовать по "красному" коридору.

"Во время досмотра в багаже и ручной клади женщины обнаружено 12 обернутых фольгой и пищевой пленкой свертков с валютой, преимущественно в купюрах по 50 евро", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что всего женщина пыталась провезти 33,5 тысяч евро, а это в четыре раза больше суммы, разрешенной для перемещения без заполнения декларации.

По факту Минская региональная таможня в настоящее время проводит проверку.

Согласно законодательству перемещаемые через границу наличные на сумму более десяти тысяч долларов США подлежат письменному декларированию: в декларации надо указать источник получения денег и цель их ввоза. Если сумма больше десяти тысяч, к декларации необходимо приложить документ, который бы подтверждал происхождение средств.