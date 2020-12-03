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Завернула в фольгу: белоруска спрятала от таможенников 33 тыс. евро
03.12.2020 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Гражданка Беларуси, возвращавшаяся из Парижа, пыталась спрятать от таможенников 33,5 тысячи евро, сообщили в Минской таможне.
© Sputnik / Валерий Мельников
При прохождении границы 34-летняя женщина выбрала "зеленый" коридор, однако сотрудники таможни обратили внимание на ее тревогу при стандартном опросе о наличие незадекларированных товаров. После этого гражданке предложили проследовать по "красному" коридору.
"Во время досмотра в багаже и ручной клади женщины обнаружено 12 обернутых фольгой и пищевой пленкой свертков с валютой, преимущественно в купюрах по 50 евро", – сказали в таможне.
Там также сообщили, что всего женщина пыталась провезти 33,5 тысяч евро, а это в четыре раза больше суммы, разрешенной для перемещения без заполнения декларации.
По факту Минская региональная таможня в настоящее время проводит проверку.
Согласно законодательству перемещаемые через границу наличные на сумму более десяти тысяч долларов США подлежат письменному декларированию: в декларации надо указать источник получения денег и цель их ввоза. Если сумма больше десяти тысяч, к декларации необходимо приложить документ, который бы подтверждал происхождение средств.
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Деньги у женщины сумели найти, поскольку она очень волновалась при прохождении "зеленого" коридора.
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