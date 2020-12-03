Суд огласил приговор по самому массовому убийству в истории Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Могилевский областной суд огласил обвинительный приговор по делу о самом массовом убийстве в истории современной Беларуси, двоим обвиняемым назначены пожизненные сроки, еще двоим обвиняемым - по 25 лет исправительной колонии, сообщили в Верховном суде.

В 2005 году в Белыничском районе была убита семья из шести человек. В конце 2007 года Могилевский областной суд всем пятерым обвиняемым в связи с недоказанностью вины вынес оправдательный приговор. Один из подсудимых, Александр Клебча, был освобожден из-под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев.

"Обвиняемые признаны виновными в совершении убийства с особой жестокостью семьи из шести человек, из которых двое были заведомо несовершеннолетними", - сообщили Sputnik в четверг в суде.

Согласно приговору суда, обвиняемые в ночь на 1 июня 2005 года в частном доме в деревне Большая Мощаница Белыничского района Могилевской области, будучи пьяными в целях завладения имуществом, нанесли шести потерпевшим ногами и различными предметами телесные повреждения. Все шесть человек скончались на месте. После чего нападавшие завладели денежными средствами и велосипедом.

Двоим обвиняемым суд назначил по 25 лет исправительной колонии. По решению суда первые 5 лет они будут отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Еще двоим обвиняемым суд назначил пожизненные сроки. Приговор неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.

Убийство семьи из шести человек произошло 14 лет назад в деревне Большая Мощаница. Были убиты четверо взрослых и двое детей – 6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Это самое массовое убийство в современной Беларуси. За совершение этого преступления судили четырех человек, гособвинитель тогда запросил суд назначить исключительную меру наказания: одному обвиняемому – расстрел, троим – пожизненный срок.

Ольфакторная экспертиза

Расследование дела об убийстве шести человек возобновили в 2018 году. При повторном расследовании дела об убийстве семьи из Белыничей помогли современные технологии. В частности, ольфакторная экспертиза. Это экспертиза по запаху, когда у следствия есть "законсервированная" капля крови, и из нее при помощи современных технологий извлекают запах жертвы или преступника. Такие экспертизы в Беларуси еще не делают, белорусская сторона за ее производством обращается к российским коллегам.

Читайте также: