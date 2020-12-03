|
Первый энергоблок отключен на БелАЭС
03.12.2020 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключен, сообщили в четверг в Министерстве энергетики республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена", – говорится в сообщении.
В Минэнерго также проинформировали, что в настоящее время на станции ведется тестирование систем и оборудования – оно продлится до 11 декабря.
Во вторник 1 декабря в министерстве рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания: во время одного из них был
Первый энергоблок
Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отключение реактора первого энергоблока в Министерстве энергетики назвали плановым - он не будет работать до 11 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)