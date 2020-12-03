Первый энергоблок отключен на БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключен, сообщили в четверг в Министерстве энергетики республики.

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена", – говорится в сообщении.

В Минэнерго также проинформировали, что в настоящее время на станции ведется тестирование систем и оборудования – оно продлится до 11 декабря.

Во вторник 1 декабря в министерстве рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания: во время одного из них был произведен сброс пара , а затем выяснилось, что необходимо провести дополнительную корректировку работы крышек шумопоглотителей.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Александра Лукашенко. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ. После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть . Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".

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