ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый энергоблок отключен на БелАЭС

03.12.2020 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключен, сообщили в четверг в Министерстве энергетики республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
На БелАЭС рассказали, когда первый энергоблок заработает в полную мощь

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена", – говорится в сообщении.

В Минэнерго также проинформировали, что в настоящее время на станции ведется тестирование систем и оборудования – оно продлится до 11 декабря.

Во вторник 1 декабря в министерстве рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания: во время одного из них был произведен сброс пара, а затем выяснилось, что необходимо провести дополнительную корректировку работы крышек шумопоглотителей.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Александра Лукашенко. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ. После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отключение реактора первого энергоблока в Министерстве энергетики назвали плановым - он не будет работать до 11 декабря.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суд огласил приговор по самому массовому убийству в истории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика