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Установлена личность женщины, которая сообщила на линию 102 о готовящихся взрывах, при этом оскорбив президента, ОМОН и милицию
Источник материала: БT
Еще один показательный случай, который хорошо характеризует так называемых змагароў. Милиционеры установили личность женщины, которая сообщила на горячую линию 102 о готовящихся взрывах. Также во время беседы с дежурным дама оскорбила президента, ОМОН и всю милицию.
Задержанная не единожды привлекалась к административной ответственности. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело "За оскорбление президента".
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Установлена личность женщины, которая сообщила на линию 102 о готовящихся взрывах, при этом оскорбив президента, ОМОН и милицию
Еще один показательный случай, который хорошо характеризует так называемых змагароў. Милиционеры установили личность женщины, которая сообщила на горячую линию...
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