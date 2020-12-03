ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установлена личность женщины, которая сообщила на линию 102 о готовящихся взрывах, при этом оскорбив президента, ОМОН и милицию

03.12.2020 22:13 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще один показательный случай, который хорошо характеризует так называемых змагароў. Милиционеры установили личность женщины, которая сообщила на горячую линию 102 о готовящихся взрывах. Также во время беседы с дежурным дама оскорбила президента, ОМОН и всю милицию.

Задержанная не единожды привлекалась к административной ответственности. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело "За оскорбление президента".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один показательный случай, который хорошо характеризует так называемых змагароў. Милиционеры установили личность женщины, которая сообщила на горячую линию...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Первый энергоблок отключен на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика