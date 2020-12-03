Установлена личность женщины, которая сообщила на линию 102 о готовящихся взрывах, при этом оскорбив президента, ОМОН и милицию

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Еще один показательный случай, который хорошо характеризует так называемых змагароў. Милиционеры установили личность женщины, которая сообщила на горячую линию 102 о готовящихся взрывах. Также во время беседы с дежурным дама оскорбила президента, ОМОН и всю милицию.

Задержанная не единожды привлекалась к административной ответственности. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело "За оскорбление президента".