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ДТП с участием скорой в Пуховичском районе

04.12.2020 07:27 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием скорой в Пуховичском районе. В поселке Дружный 24-летний житель Гродненской области на "шкоде" не учел погодных условий и спровоцировал ДТП, в результате которого сам водитель авто и его 28-летний пассажир госпитализированы. Фельдшер скорой также получил травмы. Пострадавших деблокировали спасатели с помощью специнструмента. По предварительной информации, водитель "шкоды" не имел водительского удостоверения и, вероятно, находился за рулем в нетрезвом состоянии.

 
 
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Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием скорой в Пуховичском районе. В поселке Дружный 24-летний житель Гродненской области на...
 
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