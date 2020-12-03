Почти Форрест Гамп: итальянец после ссоры с женой прошел пешком 450 км

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Итальянец, живущий в городе Комо, после ссоры с женой за неделю, не останавливаясь, прошел пешком 450 километров, сообщило издание il Resto del Carlino.

Полиция остановила мужчину в провинции Пезаро-Урбино: ночью он шагал по автомобильной дороге, идущей вдоль Адриатического моря. Правоохранителям 48-летний итальянец рассказал, что преодолел 450 километров, чтобы развеяться после скандала в семье. Конечной целью его путешествия был поселок Сан-Джованни-Ротондо, где расположена гробница святого Падре Пио.

В среднем мужчина проходил в день 60 километров: воду и еду ему по дороге давали автомобилисты и неравнодушные граждане.

Полицейские выяснили, что заявление об исчезновении гражданина уже есть у правоохранителей – его написала супруга пропавшего. На следующий день она забрала путешественника, заплатив при этом 400 евро штрафа за нарушение им комендантского часа.

В социальных сетях итальянца сравнили с известным киногероем Форрестом Гампом, который от одиночества несколько раз бегом пересек территорию США – от побережья до побережья.