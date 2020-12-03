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Фальшивомонетчик из России обманывал доверчивых продавцов в Беларуси

04.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении гражданина России, который в Беларуси неоднократно рассчитывался фальшивыми банкнотами с продавцами различных товаров, сообщили в МВД республики.

© Photo : УВД Брестского облисполкома
Иностранец-фальшивомонетчик задержан в Кобрине

Расплачивался поддельными российскими рублями и долларами США 34-летний мужчина, живший в Витебске у супруги. По информации правоохранителей, с февраля по март в Могилеве, Минске и Витебской области он сбыл 145 тысяч фальшивых рублей и 300 долларов.

"Используя торговые интернет-площадки, за "валюту" злоумышленник покупал у людей различные товары. Некоторые из них перепродавались за настоящие деньги", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что для конспирации он в мессенджерах регистрировал немецкие и российские телефонные номера, за покупками ездил на такси и только "от борта", причем до места встречи не доезжал и шел до него пешком. Нередко, используя телефон таксиста, менял условия сделки.

Таким образом он у граждан покупал рога животных, ювелирные изделия, пчелиный воск и другие товары. Об обмане становилось известно, когда жертвы шли менять деньги в банк.

Фальшивомонетчик был задержан российскими полицейскими в Ивановской области за аналогичные преступления. В Беларуси в отношении мужчины возбудили дело по семи преступным эпизодам.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Для конспирации россиянин в мессенджерах регистрировал немецкие и российские телефонные номера, за покупками ездил на такси и только "от борта".
 
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