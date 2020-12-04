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Спасатели достали застрявшего в мусоропроводе витеблянина
04.12.2020 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Витебские спасатели пришли на помощь застрявшему в шахте мусоропровода местному жителю, сообщили в Витебском областном УМЧС.
Инцидент произошел в ночь на 4 декабря в многоэтажке жилого дома по улице Ленинградской.
"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что мужчина выносил мусор на девятом этаже, увидел, что мусоропровод забит, попытался ногами протолкнуть засор и провалился на уровень седьмого этажа, где и застрял", - рассказали в МЧС.
Спасатели демонтировали навесную металлическую систему межэтажного мусороприемника и достали мужчину.
"После чего спасенный был осмотрен медиками, не пострадал, в госпитализации не нуждается", - добавили в МЧС.
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Мужчина решил самостоятельно прочистить забитый мусоропровод, протолкнув мусор ногами, - ничего не получилось.
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