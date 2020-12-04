В Витебске парень проталкивал ногами затор в мусоропроводе и провалился в шахту. Вызывали МЧС

Источник материала: Tut.by

В одной из витебских многоэтажек на улице Ленинградской в шахте мусоропровода застрял 20-летний парень. Помощь ему оказали спасатели, сообщает МЧС.





Инцидент произошел около полуночи 3 декабря. Диспетчер «Горгаза» сообщил в МЧС, что в шахте мусоропровода 9-этажного дома на улице Ленинградской застрял человек.

На месте выяснилось, что в шахте на уровне седьмого этажа находится 20-летний парень. Спасатели разобрали навесную металлическую систему и достали молодого человека.

Парень рассказал, что живет на девятом этаже, понес выбросить мусор, заметил, что мусоропровод забит. Попытался ногами протолкнуть затор и провалился, выбраться из шахты сам не смог.

Медпомощь молодому человеку не понадобилась.