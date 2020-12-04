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В Витебске парень проталкивал ногами затор в мусоропроводе и провалился в шахту. Вызывали МЧС
Источник материала: Tut.by
В одной из витебских многоэтажек на улице Ленинградской в шахте мусоропровода застрял 20-летний парень. Помощь ему оказали спасатели,
Инцидент произошел около полуночи 3 декабря. Диспетчер «Горгаза» сообщил в МЧС, что в шахте мусоропровода 9-этажного дома на улице Ленинградской застрял человек.
На месте выяснилось, что в шахте на уровне седьмого этажа находится 20-летний парень. Спасатели разобрали навесную металлическую систему и достали молодого человека.
Парень рассказал, что живет на девятом этаже, понес выбросить мусор, заметил, что мусоропровод забит. Попытался ногами протолкнуть затор и провалился, выбраться из шахты сам не смог.
Медпомощь молодому человеку не понадобилась.
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Инцидент произошел около полуночи 3 декабря. Диспетчер «Горгаза» сообщил в МЧС, что в шахте мусоропровода 9-этажного дома на улице Ленинградской застрял человек.
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