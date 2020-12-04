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В Витебске парень проталкивал ногами затор в мусоропроводе и провалился в шахту. Вызывали МЧС

04.12.2020 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одной из витебских многоэтажек на улице Ленинградской в шахте мусоропровода застрял 20-летний парень. Помощь ему оказали спасатели, сообщает МЧС.


Инцидент произошел около полуночи 3 декабря. Диспетчер «Горгаза» сообщил в МЧС, что в шахте мусоропровода 9-этажного дома на улице Ленинградской застрял человек.

На месте выяснилось, что в шахте на уровне седьмого этажа находится 20-летний парень. Спасатели разобрали навесную металлическую систему и достали молодого человека.

Парень рассказал, что живет на девятом этаже, понес выбросить мусор, заметил, что мусоропровод забит. Попытался ногами протолкнуть затор и провалился, выбраться из шахты сам не смог.

Медпомощь молодому человеку не понадобилась.

 
 
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Инцидент произошел около полуночи 3 декабря. Диспетчер «Горгаза» сообщил в МЧС, что в шахте мусоропровода 9-этажного дома на улице Ленинградской застрял человек.
 
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