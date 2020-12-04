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Застрял в шахте мусоропровода. Спасли бойцы МЧС
Источник материала: БT
Пытаясь протолкнуть ногами засор с девятого до седьмого этажа, застрял в шахте мусоропровода! В Витебске на помощь мужчине пришли спасатели. Как известно, ближе к полуночи на линию 101 поступило сообщение о человеке, застрявшем в шахте мусоропровода по улице Ленинградской. Когда подразделения были на месте, выяснилось, что мужчина выносил мусор, увидел, что мусоропровод забит, попытался ногами протолкнуть засор и провалился. Чтобы достать пострадавшего, бойцам МЧС пришлось демонтировать навесную металлическую систему мусороприемника. Мужчину осмотрели медики, госпитализация ему не понадобилась.
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Пытаясь протолкнуть ногами засор с девятого до седьмого этажа, застрял в шахте мусоропровода! В Витебске на помощь мужчине пришли спасатели. Как известно, ближе к...
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