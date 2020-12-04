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Белорусский ксендз за демонстрацию нацистской символики получил 10 суток

04.12.2020 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек - Sputnik. Суд Россонского района (Витебская область) привлек католического священнослужителя к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщили в Верховном суде Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Судом было установлено, что 17 августа в социальной сети на своей й странице священнослужитель разместил картинку с изображением нацистской символики, доступ к которой не ограничивал. Изображение свастики на странице священнослужителя правоохранители выявили 25 ноября 2020 года, на него был составлен административный протокол.

"Суд постановил подвергнуть священнослужителя административному аресту на срок 10 суток", - сообщили Sputnik в пятницу в Верховном суде.

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в Витебском областном суде через суд Россонского района в течение 5 суток со дня объявления, сказано в судебном решении.

В суде было установлено, то на картинке, которая провисела в открытом доступе несколько месяцев, на черном фоне были изображены свастика, выполненная в красном и зеленом цвете государственного флага Республики Беларусь, в центре которой изображен государственный герб.

В судебном заседании ксендз вину в совершении правонарушения не признал.

В Верховном суде сообщили, что при вынесении решения по ксендзу, суд руководствовался законом "О противодействии экстремизму", в соответствии с которым свастика является символом Национал-социалистической рабочей партии Германии и представляет знак в виде креста с четырьмя концами, загнутыми в правую сторону под прямым углом (на немецком языке "Hakenkreuz", в переводе на русский язык "крюко-крест").

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Судом было установлено, что картинка свастики, выполненная в красном и зеленом цвете государственного флага, в центре которой изображен государственный герб...
 
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