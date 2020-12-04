Три человека со стрельбой пытались прорваться из Украины в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. О попытке прорыва через государственную границу России со стороны Украины сообщает ФСБ Российской Федерации. Сообщается, что у нарушителей было при себе оружие.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными", – рассказала пресс-служба ведомства.

При попытке задержания неизвестные открыли огонь и вынудили пограничников применить оружие. Один из нарушителей получил ранения, не совместимые с жизнью, остальным удалось скрыться на территории Украины.

Инцидент на белорусской границе

Похожий инцидент на белорусско-украинской границе произошел 20 марта 2017 года. Тогда ночью в районе пункта пропуска "Александровка" Jeep со стороны Украины прорвался в Беларусь, сбив шлагбаум на КПП, сотрудники погранслужбы догоняли нарушителей с применением табельного оружия, двое были задержаны, еще один – объявлен в розыск.

В связи с этим президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял: "Там (за рубежом – Sputnik) увидели, что есть спрос на провокаторов… Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси".

Однако развития эта история так и не получила.

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