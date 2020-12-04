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Открутившееся у МАЗ колесо повредило два автомобиля под Гродно

04.12.2020 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Открутившееся у грузовика колесо повредило два легковых автомобиля в Гродненском районе, сообщили в областном управлении ГАИ.

© Photo : ГАИ Гродно
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ДТП произошло накануне утром на автодороге, соединяющей Гродно и городской поселок Радунь, возле агрогородка Путришки.

По информации ГАИ, Škoda ехала следом за грузовиком МАЗ, у которого на ходу отвалилось колесо. Водитель легковушки заметил это и начал фарами сигнализировать встречному транспорту об опасности.

"Однако колесо все-таки ударило в бампер и капот встречного Volkswagen. От удара отлетело и по касательной задело Škoda", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого колесо отскочило и влетело в заднее стекло Volkswagen.

По информации ГАИ, никто из водителей в аварии не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Никто из водителей в аварии не пострадал, сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах произошедшего.
 
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