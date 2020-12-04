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Смертоносные грибы: двое мужчин умерли после дружеского ужина

04.12.2020 17:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек - Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства смерти двух мужчин из Добрушского района, которые, как предполагается, могли отравиться консервированными грибами.

В ноябре текущего года в поселке Светлый Добрушского района в одном из домов были обнаружены двое мужчин в бессознательном состоянии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Следователем по данному факту назначен ряд экспертных исследований, среди которых судебно-медицинская, судебно-химическая, биохимическая и гистологическая экспертизы", - сообщили Sputnik в пятницу в управлении ГКСЭ по Гомельской области.

Там рассказали, что когда скорая помощь прибыла на место происшествия, медики констатировали смерть одного из мужчин, а второго с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализировали, но мужчина скончался.

В доме работала следственно-оперативная группа, в составе которой вошел эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе проведения осмотра никаких следов, указывающих на насильственный характер смерти, выявлено не было.

"На столе стояла тарелка с недоеденными грибами. В комнате также были обнаружены две трехлитровые банки с консервированными грибами, среди которых было много поддубников", - рассказали в ГКСЭ.

Непереваренные кусочки

Эксперты отметили, что при судебно-химическом исследовании большое значение имеет "обнаружение кусочков непереваренных грибов в желудочно-кишечном тракте с последующим ботаническим исследованием".

© Photo : СК РБ
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По словам специалистов, самыми ядовитыми грибами, которые растут в Беларуси, считаются бледная поганка, белый мухомор и мухомор вонючий. Очень опасными являются красный мухомор, а также паутинник оранжево-красный и паутинник особеннейший.

Эксперты предупредили, что в Беларуси растут три разновидности поддубника, одна из которых очень ядовита и может нанести серьезный вред здоровью человека. Этот гриб относится к разряду условно съедобных грибов. "У человека, который употребил поддубник, уже через небольшой промежуток времени могут появиться боли в желудке, сопровождающиеся диареей, тошнотой и рвотой, так как в поддубнике присутствует мускарин - чрезвычайно ядовитый алкалоид", - пояснили эксперты.

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Теги: Минск
 
 
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По словам специалистов, самыми ядовитыми грибами, которые растут в Беларуси, считаются бледная поганка, белый мухомор и мухомор вонючий.
 
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