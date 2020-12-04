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Серьезная авария в Минске в районе улицы Орловской
Источник материала: БT
Водитель "мицубиси" двигался по улице Тимирязева в направлении Радужной и не справился с управлением. В результате авто выехало за пределы проезжей части на тротуар и столкнулось с осветительной мачтой. Машину буквально разрезало на две части. Водитель с травмами доставлен в медучреждение. Причины происшествия выясняются.
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Водитель "мицубиси" двигался по улице Тимирязева в направлении Радужной и не справился с управлением. В результате авто выехало за пределы проезжей части на...
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