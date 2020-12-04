Серьезная авария в Минске в районе улицы Орловской

Источник материала: БT

Водитель "мицубиси" двигался по улице Тимирязева в направлении Радужной и не справился с управлением. В результате авто выехало за пределы проезжей части на тротуар и столкнулось с осветительной мачтой. Машину буквально разрезало на две части. Водитель с травмами доставлен в медучреждение. Причины происшествия выясняются.