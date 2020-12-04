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Жителя Брагина будут судить за публичное оскорбление президента

04.12.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек - Sputnik. Суд Брагинского района на следующей неделе начнет рассмотрение уголовного дела о публичном оскорблении главы белорусского государства, обвиняемым является местный житель, сообщили в суде.

© Photo : Telegram-канал "Пул Первого"
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Как сообщало МВД, инцидент произошел 16 августа 2020 года в приемном покое брагинской больницы, куда доставили мужчину с 3 промилле алкоголя в крови. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.368 "Оскорбление Президента Республики Беларусь". Этой статьей предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

"8 декабря в 10:30 состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении жителя Брагина, который высказывал оскорбления в адрес президента Республики Беларусь", - сообщили Sputnik в пятницу в суде Брагинского района.

Как ранее сообщали в МВД, пьяного мужчину доставили в больницу для медосмотра, где он стал вести себя неадекватно. Сотрудники милиции пытались его утихомирить, но он "стал публично в присутствии правоохранителей и медиков высказывать оскорбления в адрес главы государства".

Его слова были зафиксированы с помощью служебного видеорегистратора, запись направили на экспертизу, возбудили уголовное дело. Это второе дело о публичном оскорблении президента Беларуси, которое возбуждено в последнее время.

В конце ноября прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело о "приготовлении к массовым беспорядкам" и "публичном оскорблении президента Республики Беларусь". Фигурант дела в одном из чатов мессенджера Viber писал сообщения, "которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме".

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент, после которого в отношении мужчины возбудили уголовное дело, произошел в приемном покое брагинской больницы.
 
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