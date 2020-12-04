Оскорбил генерала Барсукова: в Минске на следующей неделе начнется суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек - Sputnik. Суд Московского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Минска за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили в суде.

Согласно материалам дела, оскорбительные посты появились в Telegram-каналах в середине сентября 2020 года, было возбуждено уголовное дело.

"7 декабря в 10:30 пройдет первое судебное заседание по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили Sputnik в пятницу в суде Московского района.

Согласно материалам дела, минчанин обвиняется в том, что оскорбил представителя власти – замминистра внутренних дел генерал-майора милиции.

Как следует из обвинения, фигурант дела при помощи интернета умышленно подготовил и опубликовал к видеоролику, размещенному в одном из деструктивных Telegram-каналов, текст комментария, содержащий выраженные в неприличной грубой форме оскорбления в адрес заместителя министра.

Это не первое уголовное дело, по которому в качестве потерпевшего проходит бывший заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. В середине сентября СК Беларуси возбудил уголовное дело о клевете, где он также назывался в качестве потерпевшего. Более месяца назад глава государства назначил Барсукова помощником президента по Минску и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

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