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Оскорбил генерала Барсукова: в Минске на следующей неделе начнется суд
04.12.2020 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек - Sputnik. Суд Московского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Минска за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили в суде.
Согласно материалам дела, оскорбительные посты появились в Telegram-каналах в середине сентября 2020 года, было возбуждено уголовное дело.
© Sputnik / Виктор Толочко
"7 декабря в 10:30 пройдет первое судебное заседание по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили Sputnik в пятницу в суде Московского района.
Согласно материалам дела, минчанин обвиняется в том, что оскорбил представителя власти – замминистра внутренних дел генерал-майора милиции.
Как следует из обвинения, фигурант дела при помощи интернета умышленно подготовил и опубликовал к видеоролику, размещенному в одном из деструктивных Telegram-каналов, текст комментария, содержащий выраженные в неприличной грубой форме оскорбления в адрес заместителя министра.
Это не первое уголовное дело, по которому в качестве потерпевшего проходит бывший заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. В середине сентября СК Беларуси возбудил уголовное дело о клевете, где он также назывался в качестве потерпевшего. Более месяца назад глава государства назначил Барсукова помощником президента по Минску и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
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Бывший заместитель министра внутренних дел не первый раз становится потерпевшим по уголовному делу, в сентябре было возбуждено дело о клевете.
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