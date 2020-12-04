Житель Минска выращивал психотропные грибы в диване

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске двух молодых людей, которые занимались выращиванием и продажей психотропных грибов, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Сначала оперативники наркоконтроля вышли на 24-летнего минчанина, который приобрел специальное оборудование, споры грибов и приспособил для их выращивания диван. В квартире, где он живет, нашли около полкило готового "продукта", фасовочные пакеты и весы.

"Со слов молодого человека, организовать производство за вознаграждение предложил администратор интернет-магазина по продаже наркотиков. Крупные партии товара предназначались для реализации мелким сбытчикам", – сказали в МВД.

Позже был задержан еще один "грибник" – 22-летний парень работал на тот же интернет-магазин. У него в шкафу хранились емкости со спорами, термооборудование. Кроме того, при обыске правоохранители нашли в помещении 20 таблеток психотропа MDMА.

Материалы проверки в отношении минчан переданы следователям для дачи их действиям правовой оценки.