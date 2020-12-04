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Два в одном. Аферист-радикал из Витебска задержан в России

04.12.2020 19:59 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Аферист-радикал из Витебска, который призывал к насилию в отношении милиции, задержан в России. Речь идет о 62-летнем скандально известном блогере Владимире Мунякине. По информации МВД, с 2017 по 2019 год мужчина брал у людей взаймы якобы на реализацию инновационных проектов. Но "европейский Голливуд", "силиконовая долина" и "второй интернет" так и не были созданы. Когда вернуть свои вложения белорусы не смогли, они были вынуждены обратиться в милицию. Заявление написали 20 человек. Ущерб исчислялся шестью десятками тысяч рублей. На афериста вышли сотрудники ГУБОП. Но в это время он был уже в России. Следователи тогда возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

За разжигание социальной вражды или розни в отношении фигуранта также возбудили уголовное дело. Задержали подозреваемого в Воронежской области. Решается вопрос о его экстрадиции. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, повлекшее значительный ущерб. От его действий могли пострадать около 150 человек. Информация изучается.

 
Теги: Витебск
 
 
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Аферист-радикал из Витебска, который призывал к насилию в отношении милиции, задержан в России. Речь идет о 62-летнем скандально известном блогере Владимире...
 
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