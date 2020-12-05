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Авария на угольной шахте в Китае – погибли 18 человек
05.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Восемнадцать человек стали жертвами аварии на угольной шахте в Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение КНР.
ЧП произошло накануне вечером (по местному времени) на шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань. В результате чего 24 шахтера оказались заблокированы под землей.
После сообщения об аварии на место инцидента оперативно прибыли более 10 аварийно-спасательных машин. Спасатели, по данным на утро субботу, смогли обнаружить живым только одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Причина произошедшего в настоящий момент расследуется.
Шахта была основана в 1975 году и приватизирована в 1998-м. По данным местных властей, она уже закрыта два месяца, но там продолжаются работы по демонтажу оборудования. Вероятно, это и привело к аварии.
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Шахта не работает уже несколько месяцев, там ведутся работы по демонтажу оборудования, что, вероятно, могло привести к аварии.
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