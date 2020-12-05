Авария на угольной шахте в Китае – погибли 18 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Восемнадцать человек стали жертвами аварии на угольной шахте в Китае, сообщает в субботу Центральное телевидение КНР.

ЧП произошло накануне вечером (по местному времени) на шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань. В результате чего 24 шахтера оказались заблокированы под землей.

После сообщения об аварии на место инцидента оперативно прибыли более 10 аварийно-спасательных машин. Спасатели, по данным на утро субботу, смогли обнаружить живым только одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Причина произошедшего в настоящий момент расследуется.

Шахта была основана в 1975 году и приватизирована в 1998-м. По данным местных властей, она уже закрыта два месяца, но там продолжаются работы по демонтажу оборудования. Вероятно, это и привело к аварии.