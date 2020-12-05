Париж снова в огне: МВД сообщило о задержанных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Во время акции протеста в Париже в полицейских летели камни и петарды, силовики применили слезоточивый газ.

Полиция задержала как минимум 22 человека на акции протеста. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он поблагодарил полицейских, которые работали на акции.

"Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже", – написал Дарманен в Twitter.

Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что на акции протеста против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" накаляется обстановка. В полицейских летели камни и петарды, погромщики подожгли как минимум три машины в Париже.

Нижняя палата парламента Франции 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Одна из статей этого документа предусматривает наказание до года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского.

С резкой критикой такой меры выступили журналистские профсоюзы. Они опасаются, что все это нанесет серьезный ущерб свободе слова. Журналисты и просты люди не смогут фиксировать работу сотрудников правоохранителей на акциях протеста или мирных митингах.

В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей. Предполагается, что документ поступит на рассмотрение Сената Франции уже в январе.

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