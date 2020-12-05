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В квартире на Немиге - пожар. Для его ликвидации задействовали несколько машин МЧС
Источник материала: Tut.by
В Минске в квартире одного из домов на Немиге вечером 5 декабря произошел пожар. На место выехало несколько машин МЧС. Очевидцы сообщают, что пожар произошел в доме по адресу ул. Немига, 6.
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В Минске в квартире одного из домов на Немиге вечером 5 декабря произошел пожар. На место выехало несколько машин МЧС.
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