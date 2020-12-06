В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с фейерверками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Двухэтажный торговый павильон, где продавались пиротехнические изделия, загорелся на рынке "Классик в Ростове-на-дОну, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение о ЧП на рынке "Классик", который находится на улице малое Зеленое Кольцо, поступило в МЧС около половине седьмого утра (по московскому времени, соответствует минскому).

В момент, когда спасатели прибыли на место, возгорание происходило на площади 200 квадратных метров, однако из-за того, что пиротехника взрывалась, площадь пожара быстро увеличивалась – до 3 тысяч квадратных метров к 9 утра. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

По предварительным данным, никто не пострадал, в тушении задействовано почти 200 человек и около 70 единиц техники.